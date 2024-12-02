押収されたモペットや眼鏡など＝2日午前、警視庁戸塚署モーターで自走する「モペット」と呼ばれるペダル付き電動バイクに乗り、路上を歩いていた男性の眼鏡をひったくったとして、警視庁戸塚署は2日までに、窃盗の疑いで、東京都新宿区の職業不詳森徹容疑者（49）を逮捕した。自宅から眼鏡約50個が見つかっており、関連を調べる。逮捕容疑は、9月2日午後9時15分ごろ、新宿区上落合の路上で、後方からモペットで近づき、20代男