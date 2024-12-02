Turtle Beachが展開するゲーミングブランド「Victrix（ヴィクトリックス）」から、高性能アケコン『Pro FS』と人気の格闘ゲーム『鉄拳8』とのコラボモデルが登場。本日から予約受け付けを開始し、12月9日から数量限定で販売を開始する。 【画像】風間仁やカズヤ、シャオユウにリリーも全6種類の『鉄拳8』コラボアケコン 『Pro FS』は、人間工学に基づいて設計されたボタンレイアウトや、手首部分の傾