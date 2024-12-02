ガンバ大阪は2日、FW坂本一彩の交通事故を報告した。事故は1日の19時頃、大阪府茨木市内で発生。坂本が自動車にて片側二車線の道路を運転中、左車線から右車線へ進路変更する際、右車線を走行中の自動二輪車と接触した。事故発生後は速やかに警察や関係各所に連絡。双方ともに大きなケガはなかった。今回の事故を受けG大阪は「ご迷惑をおかけしました皆様に深くお詫び申し上げます。事故再発防止に向け、あらためて選手・スタッフ