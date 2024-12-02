ロアッソ熊本は2日、DF阿部海斗(25)、FW大崎舜(24)、GK佐藤史騎(23)との契約更新を発表した。阿部はかつてサガン鳥栖のアカデミーに所属し、2022年に福岡大学から正式加入。今シーズンは明治安田J2リーグで10試合1得点、YBCルヴァンカップで2試合のプレーと出場機会を減らした。大崎は大津高校、福岡大学を経て2023年に正式加入。プロ2年目の今シーズンはJ2で33試合5得点、ルヴァンカップで2試合1得点を記録し、天皇杯でも1試合プ