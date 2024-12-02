静岡県警の山岳遭難救助隊が12月2日、冬山シーズンの山岳遭難の発生に備え、南アルプスでの救助訓練に出発しました。 【写真】南アルプスでの冬山救助訓練に出発する山岳救助隊員＝静岡県警 県警の山岳遭難救助隊は12月から2025年2月末までの「冬山シーズン」に備え、南アルプスで2日から合わせて10日間、救助訓練を行います。 長距離の歩行訓練や雪の上を歩く雪稜登はん訓練など、過酷な状況下で発生する山岳遭難