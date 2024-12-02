俳優の趣里が主演を務め、ジェシー（SixTONES）が共演するカンテレ・フジテレビ系“月10ドラマ”『モンスター』（毎週月曜後10：00）の第8話が、きょう2日に放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【場面写真】険しい表情で…裁判に臨む杉浦（ジェシー）今作は、常識にとらわれず、感情を排除して相手と向き合う得体の知れないモンスター弁護士・神波亮子（趣里）が、時に法が追いついていない令和な