国会内で開かれた立憲民主党の政治改革推進本部の総会＝2日午前立憲民主党は2日、政治改革推進本部（本部長・大串博志代表代行）の総会を国会内で開き、企業・団体献金の禁止や、使途公開不要な政策活動費の廃止を盛り込んだ法案を巡り議論した。大串氏は「他の野党と話して、どういう形で出せるかという過程に入りたい」と述べ、野党案を取りまとめた上で近く共同提出したいとの考えを重ねて示した。国民民主党の玉木雄一郎代