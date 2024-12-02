2024年12月３日に発売される、『将棋世界2025年１月号』（発行=日本将棋連盟、販売=マイナビ出版）は、年内の対局をもってその役目を終える旧将棋会館のエピソードを紹介する「将棋会館物語 銀沙・飛燕・歩月・香雲編」、現在も熱戦が繰り広げられている第37期竜王戦七番勝負の、第２局・第３局を渡辺和史七段と山川泰熙四段に解説していただいた「第37期竜王戦七番勝負第２、第３局持ち味発揮の前半戦―勇気の作戦、対応する藤