オリックス・古田島成龍投手が大阪・舞洲の球団施設内で契約交渉に臨み、２８００万円増の年俸３５００万円でサインした。新人だった今季はリリーフの柱として、チーム最多となる２４ホールド。デビューから２２試合連続無失点はプロ野球タイ記録、ルーキーとしては史上２人目の「５０試合以上登板＆防御率０点台」（５０試合、防御率０・７９）も達成した。「すべてが初めてだったので、本当に新鮮でした。本当に一試合一試合