日本バレーボール協会は２日、男子日本代表の新監督に就任内定したロラン・ティリ氏がオンライン会見を行った。２０２１年の東京五輪で母国のフランスを五輪初の金メダルに導いた名将は「２０２８年ロサンゼルス五輪で表彰台を目指したい」と目標を掲げた。在任中の大阪ブルテオン（Ｂ）の監督は今季の活動終了後に退任し、来年４〜５月頃に正式に代表監督に就任する。任期は２８年のロサンゼルス五輪後のアジア選手権終了時まで