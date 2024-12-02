子どもたちに野球の魅力や楽しさを伝えようと、元プロ野球選手の講師を招いた野球教室が1日、静岡市で行われました。野球教室に参加した講師は元メジャーリーガーの川崎宗則さんや巨人で投手コーチを務める杉内俊哉さん、そしてくふうハヤテでも活躍した福田秀平さんの3人です。この日は静岡市内の少年野球チームに所属する小学生およそ50人が参加しバッティングやピッチングなどの指導を受けました