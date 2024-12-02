歌手のhitomi（48）が1日、自身のインスタグラムを更新。美スタイルまぶしいビキニ姿を公開した。【写真】「無敵ですね」“バンドゥビキニ”で美ボディ全開なhitomi24年前の同日、写真集『LOVE LIFE』を発売したhitomi。この日は「撮影スタッフとか、みんな大好きな人達にかこまれて楽しい撮影でした」と当時を振り返り、写真集のオフショットを3枚アップした。撮影時20代だったhitomiは、花柄のバンドゥビキニをまとい、大