人気アニメ『ウマ娘 プリティーダービー』マルゼンスキー役の声優・Lynn（りん）が、1日放送のフジテレビ系『みんなのKEIBA』に出演し、「チャンピオンズC」で万馬券を的中させた。これを受け、Xでは「レモンポップ」や「Lynnさん」がトレンド入りした。【写真】すげぇ！証拠の高額配当の万馬券的中で笑顔のLynn本命はこれが引退レースのレモンポップ（2）。馬券は3連単1着固定で計56点の各100円と、ワイド2―13の1000円の合