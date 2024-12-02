２日未明、上越市の国道で酒気を帯び状態で普通乗用車を運転したとして、会社員の男（５２）が逮捕されました。道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕されたのは、糸魚川市に住む会社員の男（５２）です。警察によりますと、男は１日午後４時半すぎ、上越市名立区名立小泊（なだちこどまり）の国道８号線上で、酒気を帯びた状態で普通乗用車を運転した疑いが持たれています。男は、北陸自動車道・名立谷浜IC付近の交差