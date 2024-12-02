【第154話】 12月2日 公開 講談社は12月2日、福本伸行氏、萩原天晴氏、上原求氏、新井和也氏らによるマンガ「1日外出録ハンチョウ」第154話「心捧」をコミックDAYSにて公開した。 第154話では、大槻と沼川の“マンガ外出”が描かれる。「進撃の巨人」を10巻までしか読んでいないという沼川に大槻は……。 なお、「1日外出録ハンチョウ」は10月7日より休載期間に入ってい