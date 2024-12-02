★人気テーマ・ベスト１０ １円高メリット ２ペロブスカイト太陽電池 ３半導体 ４人工知能 ５仮想通貨 ６データセンター ７ＴＯＰＩＸコア３０ ８ＪＰＸ日経４００ ９サイバーセキュリティ １０２０２４年のＩＰＯ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「ホテル」が２８位となっている。 株式市場で「ホテル」関連株が注目されている。