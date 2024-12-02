プラスアルファ・コンサルティングが続急伸している。１１月２９日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を２３２万株（発行済み株数の５．４６％）、または３０億円としており、取得期間は１２月２日から来年３月２４日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を可能とし、株主への利益還元及び資本効率の向上を実現することが目的としている。 出所：MINKABU PRESS