【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■DISH//、有明アリーナ公演2days完遂！ DISH//が、東阪アリーナツアー『DISH// ARENA TOUR 2024-2025 「群青飛行」』の東京公演を、11月30日・12月1日に有明アリーナで開催。 約2時間にわたる、熱気に満ちた2日目のライブスチールが公開された。 2025年1月8日・9日には大阪城ホールにて本ツアーのファイナル公演を迎える。チケットは各プ