国が定める 被爆地域の外で原爆にあった被爆体験者への新たな医療費助成制度が、今月から始まりました。 （窓口） 「被爆者の方と同じ、同等の治療ができますよ」 今月1日からの新たな医療費助成制度の開始に伴い、2日、長崎市役所の窓口には、手続きに訪れた被爆体験者の姿がありました。 新たな制度では、これまでの「精神疾患の発症」という要件が撤廃され、脳血管障害や循環機能障害など "11種類の病気の診断”