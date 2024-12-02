ZENB JAPANは、スーパーフード黄えんどう豆をつかったグルテンフリーのまるごと豆粉パン「ZENBブレッド」シリーズから、「ZENBブレッド 紅茶&オレンジ」を販売している。「ZENBブレッド」は、「誰もが我慢せずに食べられる、おいしいパンをつくりたい。」という想いから、栄養豊富で糖質が低い「黄えんどう豆粉」でできたもの。今回、新たに「紅茶&オレンジ」がラインナップに追加された。「ZENBブレッド 紅茶&オレン