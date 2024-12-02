お笑いタレント、明石家さんま（68）が1日放送の日本テレビ系特番「誰も知らない明石家さんま」（日曜午後7時）に出演。医師から言われた衝撃の一言を明かした。番組冒頭、スタジオに登場したさんまに、ゲストの山田邦子は「来年70歳なんでしょ？声ガラガラ」とツッコみ。さんまも「体元気なのに声出ないって笑うぞ」と笑わせた。さらに「50歳の時に医者に調べてもらったら、180歳の声やねん」と共演者を驚かせた。「良い薬いっ