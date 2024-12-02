俳優塩野瑛久（29）が2日、都内で行われた「グラン・パレ・イマーシブ永遠のミュシャ」（3日から）開幕セレモニーに出席した。19世紀末から20世紀初頭にパリで活躍した画家、アルフォンス・ミュシャの作品を、没入体験型映像とともに鑑賞できる。昨年パリで開催した展覧会を日本向けにアレンジし、初上陸を果たした。塩野はミュシャ作品のファンで、同展覧会の公式アンバサダーを務める。「どこかで目にしていた作品がミュシャの