Travis Japanが、12月4日にリリースする2ndアルバム『VIIsual』より新曲「BO$$Y」のミュージックビデオを、12月4日0時にYouTubeで公開することを発表した。◆Travis Japan MVTravis Japanは12月4日に、『VIIsual』をCDと配信でリリースするのと同時に、世界へ向けて全編英語詞となる『VIIsual -Global Edition-』も配信でリリースする。2nd ALBUM『VIIsual』2024年12月4日（水）※配信リリースも同日https://TravisJapan.lnk.to/VI