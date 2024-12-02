GLAYが、デビュー30周年を記念して制作された「HOWEVER」のショートムービーの先行試写会を、ゆかりの地・函館市で開催することを発表した。上映会は、2018年に国の重要文化財に指定された函館市の歴史的建造物「旧北海道庁函館支庁庁舎」を会場に実施される。また、ショートムービーの一般公開は、GLAY公式YouTubeチャンネルを通じて行われる予定とのこと。ショートムービーの出演者3人は以下のようにコメントを寄せている。