ACIDMANが本日12月2日、新曲「sonet」を配信リリースした。同楽曲は12月1日に最終回を迎えた映画『ゴールデンカムイ』続編ドラマ『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』の最終話エンディングテーマソングに起用されたものだ。同時に新曲「sonet」ミュージックビデオも公開となった。◆ACIDMAN 動画 / 画像『連続ドラマW ゴールデンカムイ -北海道刺青囚人争奪編-』は毎話異なるエンディングテーマソングを採用す