東方神起が、日本デビュー20周年記念全国ツアー＜東方神起 20th Anniversary LIVE TOUR 〜ZONE〜＞の追加公演を東京ドームで開催することを発表した。◆東方神起 画像11月に発売された20周年記念アルバム『ZONE』を携え、全国8都市19公演のアリーナツアーが11月29日にさいたまスーパーアリーナからスタートし、その初日公演で2025年4月25日、26日、27日の東京ドーム追加公演を行うことがアナウンスされた。さらに、チャンミンは「