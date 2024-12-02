ツインズは、介護事業様・医療法人様向けの「ナーシングホーム新規開設相談会」を2025年に開催します。 ツインズ「ナーシングホーム新規開設相談会」 ツインズは、介護事業様・医療法人様向けの「ナーシングホーム新規開設相談会」を2025年に開催。ツインズは、医療保険適用老人ホーム ナーシングホームの新規開設を、土地探しから運営までトータルサポートする「ナーシングホーム事業」を展開しています。介護度