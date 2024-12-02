TRUSTARTは、2024年12月11日(水)から13日(金)に東京ビッグサイトで開催される「不動産テックEXPO」に出展します。 TRUSTART「売り上げと業務効率を上げる不動産ビッグデータ活用戦略」 TRUSTARTは、2024年12月11日(水)から13日(金)に東京ビッグサイトで開催される「不動産テックEXPO」に出展。また、2024年12月12日(木)15時より「売り上げと業務効率を上げる不動産ビッグデータ活用戦略」と題したセミナーを行いま