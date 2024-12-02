東武百貨店 池袋本店は、12月5日(木)から10日(火)の6日間、『太陽のめぐみ 宮崎展』を開催します。 東武百貨店 池袋本店『太陽のめぐみ 宮崎展』  期間：2024年12月5日(木)〜10日(火)営業時間：午前10時〜午後7時※イートインは閉場30分前がラストオーダーとなります。場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約150坪)店舗数：33店舗(食品：25店、工芸品：8店)主催：宮崎県※売切れの際はご容赦くださ