仁川（インチョン）国際空港で旅行客のクレジットカードを盗んで使用した疑いで裁判にかけられた２０代の日本人女性が実刑を言い渡された。仁川地裁刑事第２単独のキム・ジフ判事は、窃盗や詐欺などの容疑で起訴された日本国籍のＡ氏に懲役６カ月を言い渡したと、１日明らかにした。Ａ氏は９月６日から同月１５日まで仁川中区（チュング）の仁川国際空港第１旅客ターミナルで３回にわたり携帯電話とクレジットカード財布など２２８