東京工芸大学芸術学部写真学科大和田良准教授のゼミ学生9名が、スウェーデンの首都ストックホルムにある写真学校Fotoskolan STHLMの学生たちと写真展「PHOTOGRAPHY / DESIGN - STOCKHOLM / TOKYO」を開催しています。 東京工芸大学芸術「PHOTOGRAPHY / DESIGN - STOCKHOLM / TOKYO」 東京工芸大学芸術学部写真学科大和田良准教授のゼミ学生9名が、スウェーデンの首都ストックホルムにある写真学校Fotoskolan STHLMの学生