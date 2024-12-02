自民党の佐藤正久議員に、「安倍晋三を倒すことができました」「今度はあなたの番です」などと殺害予告を送りつけたとして、北海道の高校教師の男が、逮捕されました。警視庁によりますと、逮捕された北海道雄武町の高校教師・池村啓容疑者は、2022年、北海道岩見沢市内から、自民党の佐藤正久参議院議員の議員会館の事務所に、「安倍晋三を倒すことができました」「今度はあなたの番です」「首を洗って待っていなさい」などと書か