中国製造業ＰＭＩ、１１月は５０・３景気拡大が加速11月27日、桃江県馬跡塘鎮タケノコ特色産業パーク内の企業の工場で、タケノコを加工する従業員。（益陽＝新華社記者/陳思汗）【新華社北京12月2日】中国国家統計局サービス業調査センターと中国物流購買連合会が11月30日に発表した11月の製造業購買担当者景気指数（PMI）は前月比0.2ポイント上昇の50.3だった。11月は一連の追加政策と既存政策が継続的に効果を上げ、製造業は