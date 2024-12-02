野球評論家の高木豊氏が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。９日に行われる現役ドラフトへ向け、環境を変えれば活躍できる選手として中日・根尾昂投手らをピックアップした。「環境を変えたら化ける選手」というテーマのもと、高木氏は根尾の名前を自ら切り出した。野手として中日にドラフト１位で入団し、２２年シーズンは二刀流として奮闘。２３年から投手に専念した形となったが、今季はわずか３試合の１軍登板に