2日からこれまでの健康保険証の新規発行が停止されました。国は「資格確認書」の活用や「マイナ保険証」の登録を呼び掛けています。国は、マイナンバーカードが健康保険証としても利用できる「マイナ保険証」に本格移行させる方針を示していて、これに伴い2日から健康保険証の新規発行が停止されました。健康保険証はしばらくは使えますが、有効期限があるため最長でも1年で使えなくなります。病院の患者「初めてマイナンバ