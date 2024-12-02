長野県林務部が、新規狩猟者の確保を目的に「ハンターデビュー講座 初心者コース」の受講者募集を行っています。狩猟に関心があり、将来狩猟免許の取得を考えている方であればだれでも受講可能。受講費用も無料となっています（交通費は受講者負担）。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】講座の開催日は2025年2月23日。講座は「講習会（9時から12時）」と「実習（13時30分から15時30分）」の二部構成となってお