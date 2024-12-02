NTTドコモは、ドコモオンラインショップで「iPhone 15 Pro Max」などの割引施策を12月3日から変更する。 3日以降、iPhone 15 Pro Max（1TB）が3万3000円割引となる。また「iPhone 15」(128GB）「Pixel 9 Pro Fold」（256GB）「Pixel 9」（128GB）「Pixel 8a」「Galaxy Z Flip5 SC-54D」「arrows We2 Plus F-51E」「arrows We2 F-52E」の割引は終了する。 いずれの機種も、対象の購入方法は機種変更および契約変更と