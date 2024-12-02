リクルートの「ホットペッパーグルメ外食総研」は、2024年10月度の外食市場調査を実施した。外食市場規模の2019年同月比（コロナ禍前比）は93.9％（前月同90.9％）。3ヵ月連続して回復した。軽食主体業態・計（19年比102.1％）は初めてコロナ禍前の市場規模を上回った。2024年10月の外食市場規模は、3圏域合計で2948億円。前年同月比（以下、前年比）は＋180億円。市場規模の2019年同月比（コロナ禍前比、以下19年比）は93.9％で、