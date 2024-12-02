楽天モバイルは、「楽天モバイル公式 楽天市場店」でAirPodsシリーズ2製品のセールを実施する。期間は4日20時～11日1時59分まで。 対象製品のひとつ「AirPods 4」は2万7990円（12月3日までは2万9800円）で販売される。 もうひとつのセール品である「AirPods Pro 2」は、12月3日まで3万9800円のところ、3万7900円に値引きされる。