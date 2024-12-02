味の素AGFは、来年3月1日納品分から、スティック45品種、インスタントコーヒー（調整品含む）33品種、スティックブラック30品種、レギュラーコーヒー30品種、パーソナルタイプドリップコーヒー25品種、ポーションタイプ濃縮コーヒー／ティー9品種の価格改定、来年3月3日納品分からスティック17品種の容量改定を実施する。円安による為替影響も含めて、コーヒー豆をはじめとした各種原材料調達価格が高騰していることに加え、各種製