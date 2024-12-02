Mayu Sakoda［東京２日ロイター］ - 午前の東京株式市場で日経平均は、前営業日比１１円９８銭高の３万８２２０円０１銭と小幅に反発した。前週末の米株高を好感する一方で、１２月の日銀金融政策決定会合での追加利上げへの警戒感で上値は重かった。個別では、指数寄与度の高いファーストリテイリングが２％超下落し、日経平均を押し下げた。日経平均は８円高とわずかに反発して寄り付き１５６円高の３万８３６５円０１銭
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