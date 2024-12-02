43の企業･団体が参画する(一社)アップサイクル(森原洋代表理事)は11月28日、(株)フジワラテクノアートと共に食品副産物をアップサイクルする「Enz Koji」プロジェクトの開始を発表した。その第1弾として、ネスレ日本(株)(深谷龍彦社長)、(株)栄屋製パン(神奈川県海老名市、梅田高嗣社長)が協力し、抽出後のコーヒー粕を麹化し、それを活用した製パンに成功。「ポリフェノールたっぷりパン」(プレーン･フルーツ、各税込650円)として