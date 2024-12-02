【モデルプレス＝2024/12/02】5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER（トゥモロー・バイ・トゥギャザー／TXT）が、11月30日と12月1日に、自身初となる日本4大ドームツアーの追加公演、「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR ＜ACT ： PROMISE＞ ENCORE IN JAPAN」を京セラドーム大阪にて開催。ここでは、ライブレポートをまとめる。【写真】TXT、京セラドーム大阪で華やか衣装姿披露◆ボムギュ＆テヒョン、大阪で関西弁披露「Deja Vu ［J