【野菜袋】 12月12日～ 順次発売 価格：1回400円 野菜袋 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「野菜袋」を12月12日より順次発売する。価格は1回400円。 本商品は、大根や白菜など、色々な野菜を持ち運びできる手提げ袋。 「大根袋」「1/2カット白菜袋」「水菜袋」「キャベツ袋」の全4種がラインナップされており、袋