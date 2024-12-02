【HUNTER×HUNTER 新商品発表会】 12月4日9時 配信予定 BANDAI SPIRITSは、「HUNTER×HUNTER 新商品発表会」を12月4日9時より実施する。 発表会はYouTubeの他、X、instagramで実施予定。S.H.Figuartsの新商品を発表予定としている。 【アニメキャラ 新ラインナップ発表会】 ◤HUNTER×HUNTER 新商品発表会◢ 12/4㈬ 9:00～