自民党の佐藤正久・参議院議員に脅迫文を送り付けたとして、警視庁は北海道立雄武高校教諭の池村啓容疑者（65）=北海道雄武町=を脅迫の疑いで逮捕し、2日発表した。容疑を認め、「佐藤議員の行動や態度に立腹した」などと供述しているという。警視庁本部捜査1課によると、池村容疑者は2022年7月27日ごろ、北海道岩見沢市内から「安倍晋三を斃（たお）すことができました。今度はあなたの番です。首を洗って待っていなさい」な