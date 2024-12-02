ペダル付き原動機付き自転車（モペット）に乗って歩行者の眼鏡を盗んだとして、警視庁は職業不詳の森徹容疑者（49）=東京都新宿区上落合3丁目=を窃盗容疑で逮捕し、2日発表した。黙秘しているという。自宅から眼鏡51本を押収したといい、これらを入手した経緯も調べる。押収された眼鏡=2024年12月2日午前10時36分、警視庁戸塚署、三井新撮影戸塚署によると、逮捕容疑は9月2日午後9時15分ごろ、自宅近くの路上で、歩いていた20