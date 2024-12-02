人気漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が2日、自身のXを更新し、新たな原稿を公開した。【写真】ひえっ！表情怖いヒソカ…冨樫先生が描いた『H×H』新ネームXでは「手こずった。もう1話分ネーム完成」と原稿を公開。原稿の一枚目には人気キャラ・ヒソカが描かれている。これにファンは「ヒソカちゃん大好きです美しく妖艶たまらないです好き」「うっひょー！！！かっこよすぎる」「そろ