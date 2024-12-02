12月5日に開幕する春の高校バレーの組み合わせ抽選会が1日に開かれ、県勢の初戦の対戦校が決まりました。1日に都内で開かれた春の高校バレーの組み合わせ抽選会。前回のベスト16以上を目指す男子・東京学館新潟は初戦で8年連続8回目の出場となる鳥取県代表鳥取中央育英高校と対戦。同じく2年連続で春高に出場する女子の長岡商業は8年連続21回目の出場となる青森県代表・青森西高校と初戦で戦います。春の高校バレ&#125