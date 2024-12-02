将棋の岡田美術館杯第５１期女流名人戦（主催＝報知新聞社、特別協賛＝（株）ユニバーサルエンターテインメント）五番勝負の日程が２日、発表された。女流名人戦五番勝負は、例年１月に箱根の「岡田美術館」から始まっていたが、今期は２０２５年３月８日、大阪・高槻市の「関西将棋会館」で開幕することが決まった。福間香奈女流名人＝清麗、女流王座、女流王位、倉敷藤花＝が１２月に第一子を出産予定のため、１１月１７日〜